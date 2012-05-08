ЗМІ: До офісу омбудсмана знову навідався прокурор
До офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини знову прийшли представники прокуратури.
|За інформацією джерела, до офісу прийшов Сергій Софієв
"Вже хвилин 40 як тут", - розповів співрозмовник з апарату омбудсмена. Він уточнив, що до офісу завітав виконуючий обов`язки прокурора Києва Сергій Софієв, який проводить зустріч з експертами секретаріату омбудсмена Валерієм Селіним та Юрієм Ситником.
Як відомо, саме ці експерти складали опис фотографій з синцями екс-прем`єр-міністра Юлії Тимошенко, які вони нібито отримала під час перевезення до лікарні.
Як повідомлялося, 27 квітня колишній Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна Карпачова поширила фотографії тілесних ушкоджень Ю.Тимошенко. Знімки датовані середою, 25 квітня, тобто через п`ять днів після транспортування Ю.Тимошенко до лікарні, в ході якого, за її словами, були завдані тілесні ушкодження.
Пізніше Н.Карпачова заявила, що офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини вранці 5 травня обшукали представники СБУ. За її словами, дозвіл на обшук надала новообраний омбудсмен Валерія Лутковська. Н.Карпачова також заявила, що кількох колишніх співробітників офісу омбудсмена викликали на допит у прокуратуру.
Прес-служби СБУ, Генпрокуратури та В.Лутковська спростували це повідомлення.