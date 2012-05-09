Комітет опору диктатурі розгляне пропозицію Кличка

Про це УНІАН повідомили у прес-службі політичної партії "УДАР Віталія Кличка".

В.Кличко під час зустрічі з представниками КОДу від «Батьківщини» та «Фронту Змін» наголосив на необхідності при виході на формулу «один округ – один кандидат від опозиції» публічно визначити критерії до кандидатів і висувати найбільш рейтингового і авторитетного кандидата, який має підтримку виборців, а не політичних вождів.

За його словами, було досягнуто домовленостей про те, що КОД на найближчому засіданні розгляне пропозицію партії «УДАР» про застосування принципу праймеріз або незалежного соціологічного опитування у визначенні мажоритарних кандидатів від опозиції, аби не повторити досвіду Обухова чи останніх виборів у Києві.

В.Кличко розповів, що на зустрічі були також присутні Олександр Турчинов та Микола Мартиненко, і говорили про ключові критерії перемоги опозиційних сил на парламентських виборах. «Наше спільне завдання – отримати більш ніж 50% депутатів у Верховній Раді. Для цього ми повинні використовувати усі джерела, все, що можливо, для отримання найкращого результату», – наголосив В.Кличко.

Він зазначив, що ще в лютому «УДАР» направив до КОДу пропозицію щодо того, на яких принципах має відбуватися висунення мажоритарних кандидатів від опозиції. «Я переконаний, що не Кличко, Яценюк чи Турчинов мають висувати цих кандидатів. Вони повинні мати підтримку людей. Кандидат, якого найбільше підтримують на окрузі, повинен стати єдиним кандидатом від опозиції», – зазначив В.Кличко. Він додав, що ця пропозиція нарешті була погоджена представниками інших опозиційних сил і буде обговорена на найближчому засіданні КОДу. В.Кличко висловив сподівання, що найближчим часом позитивне рішення щодо цього буде ухвалено.

«По-перше, не кулуарні домовленості, не якісь квоти політиків, а бажання людей має бути вирішальним. Вони повинні сказати – цей кандидат влаштовує нас, ми його підтримуємо. І інші кандидати повинні поступитися тому, хто має найбільшу підтримку людей», – вважає лідер «УДАРу».

В.Кличко підкреслив, що «складання відсотків не дає нам більшого результату». «Наше завдання – отримати максимальний результат. Тому ми вирішили, якщо партія долає 5% бар’єр, ми будемо об’єднуватися вже в парламенті. Але на сьогоднішній день ми повинні наголосити на тому, що не будемо співпрацювати з Партією регіонів та її сателітами, за будь-яких умов цього не робитимемо і готові це публічно задекларувати», – наголосив політик.