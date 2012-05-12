Олександр Тимошенко: з режимом Януковича марно говорити дипломатично
Чоловік екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко Олександр Тимошенко вважає, що запровадження економічних санкцій проти представників чинної української влади може бути більш ефективним заходом.
Більш ефективним, ніж дипломатичні заклики повернути країну на демократичний шлях розвитку.
Як повідомляє сайт Ю.Тимошенко, про це її чоловік сказав в інтерв’ю болгарській газеті "24 часа".
"З режимом Януковича марно говорити дипломатичною мовою. Захід повинен зрозуміти, що влада в Україні - це колишні кримінальні злочинці, одягнені в найдорожчі марки одягу і навчені говорити заготовлені слова. Насправді ж вони розуміють тільки тюремний жаргон і грубу силу. Таким чином, Захід повинен діяти рішуче - ввести більш жорсткі санкції проти режиму, щоб заморозити їх активи, банківські рахунки, майно тощо", - вважає О.Тимошенко.
Як повідомлялося, О.Тимошенко 23 квітня, після подій, пов’язаних з примусовою госпіталізацією Ю.Тимошенко та побиттям у Качанівській колонії, звернувся до Президента США Барака Обами, Президента Росії Володимира Путіна, канцлера ФРН Ангели Меркель, голови Європейського парламенту Мартіна Шульца, Генерального секретаря ООН Пан Гі Муна з проханням захистити та не дати фізично знищити Ю.Тимошенко.
У своєму зверненні О.Тимошенко просив запровадити персональні санкції проти представників режиму Віктора Януковича, які «здійснюють знущання та тортури над Юлією Тимошенко та іншими політичними в’язнями».