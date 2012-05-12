Олександр Тимошенко: з режимом Януковича марно говорити дипломатично

Більш ефективним, ніж дипломатичні заклики повернути країну на демократичний шлях розвитку.

Як повідомляє сайт Ю.Тимошенко, про це її чоловік сказав в інтерв’ю болгарській газеті "24 часа".

"З режимом Януковича марно говорити дипломатичною мовою. Захід повинен зрозуміти, що влада в Україні - це колишні кримінальні злочинці, одягнені в найдорожчі марки одягу і навчені говорити заготовлені слова. Насправді ж вони розуміють тільки тюремний жаргон і грубу силу. Таким чином, Захід повинен діяти рішуче - ввести більш жорсткі санкції проти режиму, щоб заморозити їх активи, банківські рахунки, майно тощо", - вважає О.Тимошенко.

Як повідомлялося, О.Тимошенко 23 квітня, після подій, пов’язаних з примусовою госпіталізацією Ю.Тимошенко та побиттям у Качанівській колонії, звернувся до Президента США Барака Обами, Президента Росії Володимира Путіна, канцлера ФРН Ангели Меркель, голови Європейського парламенту Мартіна Шульца, Генерального секретаря ООН Пан Гі Муна з проханням захистити та не дати фізично знищити Ю.Тимошенко.

У своєму зверненні О.Тимошенко просив запровадити персональні санкції проти представників режиму Віктора Януковича, які «здійснюють знущання та тортури над Юлією Тимошенко та іншими політичними в’язнями».