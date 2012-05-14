Глава МЗС Нідерландів: уряд України ще має час виправити ситуацію

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні перед початком засідання Ради закордонних справ ЄС, відповідаючи на запитання щодо можливого політичного бойкоту українських матчів фінальної частини чемпіонату Європи з футболу.

“Я не кажу про бойкот, я кажу про український уряд, який ще має час зробити те, що потрібно, і продемонструвати видимі покращення ситуації з Юлією Тимошенко”, - сказав нідерландський міністр.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Рада закордонних справ ЄС планує розглянути питання відносин з Україною, зокрема, питання майбутнього Угоди про асоціацію, а також питання відвідування політиками матчів Євро-2012 в Україні.