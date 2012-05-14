Глава МЗС Нідерландів: уряд України ще має час виправити ситуацію
12:07, 14 травня 2012Політика
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Міністр закордонних справ Нідерландів Урі Розенталь вважає, що уряд України ще має час для того, щоб виправити ситуацію для продовження відносин з ЄС.
|Розенталь хоче, щоб Азаров продемонстрував покращення ситуації
Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це він заявив сьогодні перед початком засідання Ради закордонних справ ЄС, відповідаючи на запитання щодо можливого політичного бойкоту українських матчів фінальної частини чемпіонату Європи з футболу.
“Я не кажу про бойкот, я кажу про український уряд, який ще має час зробити те, що потрібно, і продемонструвати видимі покращення ситуації з Юлією Тимошенко”, - сказав нідерландський міністр.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Рада закордонних справ ЄС планує розглянути питання відносин з Україною, зокрема, питання майбутнього Угоди про асоціацію, а також питання відвідування політиками матчів Євро-2012 в Україні.
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