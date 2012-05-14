Ештон сподівається завтра почути від Азарова щось втішне

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявила сьогодні на пресс-конференції Верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики Кетрін Ештон після засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС.

“Ми чекаємо прем’єр-міністра України Миколу Азарова, який прибуде завтра на засідання Ради співробітництва. І буде дуже цікаво почути, що він скаже, як він бачить майбутнє”, - сказала вона.

“Я сподіваюсь, що він приїде з новинами, які дадуть нам можливість розвивати відносини. Однак до цього важко сказати, як буде”, - додала К.Ештон.

Верховний представник ЄС наголосила, що Брюссель очікує від Києва відновлення верховенства права, поваги до прав людини та громадянських свобод в Україні.

Крім того, за її словами, важливим фактором для оцінювання прогресу України стане те, у який спосіб будуть проведені парламентські вибори, заплановані на жовтень цього року.

Відповідаючи на запитання УНІАН щодо можливості створення Європейським Союзом чіткого переліку заходів, які має зробити український уряд і на підставі яких ЄС зміг би оцінювати прогрес України, К.Ештон зазначила, що поки про це не йдеться.

“Я думаю, що український уряд знає дуже добре питання, які викликають особливу стурбованість”, - сказала Верховний представник ЄС. За її словами, передусім йдеться про верховенство право та справедливу судову систему.

“Найбільш важливий месидж: ми хочемо бути повязаними цією Угодою про асоціацію, однак ми не можемо її підписати, поки не буде поділяння спільних цінностей”, - наголосила К.Ештон.