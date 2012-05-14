Янукович зрозумів, що слово «реформи» українців уже дратує

Президент України Віктор Янукович визнав, що слово «реформи» вже «дратує суспільство», тому він говорив сьогодні «про перетворення».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Донецьку, виступаючи на зустрічі з діловими колами і керівниками Донецької області.

«Стабільність – це те питання, про яке ми з вами досить часто говоримо. Стабільність, спадкоємність тощо. Це те, що сьогодні дуже необхідно нашій країні для того, щоб ми могли здійснити величезну кількість перетворень», - сказав В.Янукович. І додав: «Ви знаєте, слово «реформи», воно вже дратує суспільство, так? Так чи ні? Трошки є, так? Такий, не хороший осад. І я говорю – перетворення».

Глава держави в чергове підкреслив, що «ми маємо модернізувати нашу країну, багато напрямків нашого життя так, щоб одержати всі кращі стандарти, які вже перевірені у цьому світі, і це те, до чого ми маємо прагнути». І для інтеграції України в європейське співтовариство нашій країні «потрібно виконати домашнє завдання», відзначив В.Янукович.

«І от коли ми говоримо про європейську інтеграцію, то на першому місці питання стоїть нашого домашнього завдання. Ми це не для когось робимо і ми не комусь складаємо іспит, ми це робимо для себе, для майбутніх поколінь, ми це робимо для того, щоб ті стандарти життя, які є сьогодні у світі, в суспільстві, кращі, були і у нас, в нашій країні, на нашій рідній землі», - пояснив Президент. А потім, звертаючись до присутніх у залі, додав: «Ви не проти? Ні? Так, добре, дякую».

Після цих слів у залі пролунали оплески, і В. Янукович сказав: «Дорогі друзі, колеги, хочу вам побажати, щоб ви, як і раніше, залишалися лідерами у розв’язанні складних питань, які, природно, будуть в нашому житті. Я знаю, що Донбас має величезний духовний ресурс».