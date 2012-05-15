Прихильники Тимошенко вдягнули тюремні роби і прийшли під суд

Як передає кореспондент УНІАН, люди вишукувались вздовж вулиці Пилипа Орлика, на якій знаходиться приміщення суду. Вони тримають прапори партії «Батьківщина», скандують «Юлі – волю!» та «Зека – геть!».

Також на розі вулиць Пилипа Орлика та Липської декілька прихильників Ю.Тимошенко вдягли символічні смугасті тюремні роби та тримають у руках металеві грати. Також вони тримають плакати з написами: «Досить хам з народом грати, правду не сховать за грати!».

За акцією спостерігають декілька десятків співробітників правоохоронних органів.

Також у дворі суду стоять декілька автобусів, ймовірно, з бійцями спец підрозділів міліції.

Як повідомляв УНІАН, Печерський районний суд Києва 11 жовтня 2011 року засудив Ю.Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень під час підписання газових контрактів з Росією у 2009 році.

У грудні 2011 року Апеляційний суд Києва підтвердив це рішення.

22 січня 2012 року захист Ю.Тимошенко звернувся до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду кримінальних та цивільних справ з касаційною скаргою на рішення судів першої та другої інстанції у "газовій" справі.