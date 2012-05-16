У Москві опозиційний табір «Оккупай Абай» змінив місце дислокації

Про це УНІАН повідомив російський опозиціонер Ілля Яшин.

«Поліцейські автобуси виїхали. Ситуація повністю нормалізувалася. Приїжджайте до нас на «Барикади». У нас добре», - сказав І.Яшин.

За його словами, зараз у новому таборі вже близько 100 чоловік.

Водночас керівник Департаменту регіональної безпеки Москви Олексій Майоров повідомив, що поліція поки що не планує розганяти учасників акції з нового місця. «Учасники «народних гулянь», присутні в сквері на Барикадній в Москві, зможуть там перебувати, якщо не допустять порушень громадського порядку», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 травня, в Москві поліція ліквідувала протестний табір опозиції на Чистих прудах. Було затримано 23 людини.

Напередодні Басманний суд Москви, розглянувши позов місцевих жителів, зобов`язав владу ліквідувати опозиційний табір на Чистих прудах, який розміщувався там з 9 травня. Суд ухвалив рішення, що поліція має «припинити громадянський захід, що порушує громадський порядок», а місцева влада – навести лад і забезпечити безпеку громадян.