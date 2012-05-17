Азаров каже, що претензії ЄС до України голослівні

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, відкриваючи розширене засідання Кабінету міністрів.

«Претензії до України щодо верховенства права і нібито політичних переслідувань загальні, не підтверджені доведеними фактами», - сказав М.Азаров.

Глава уряду при цьому наголосив, що в Україні ухвалено закони про громадські організації, про вибори до Верховної Ради та Кримінальний процесуальний кодекс згідно з рекомендаціями інституцій ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 15 травня Єврокомісія схвалила спільний робочий документ “Реалізація «Європейської політики сусідства» в Україні. Прогрес в 2011 році та рекомендації до дій”.

У документі, ЄК, серед іншого констатувала застосування в Україні вибіркового правосуддя.

“Значна стурбованість зберігається щодо поваги до верховенства права та посилення судової системи. Судові процеси проти лідерів опозиції та членів колишнього уряду, які не відповідали міжнародним стандартам чесності, прозорості та незалежності юридичного процесу, підтвердили сприйняття, що правосуддя застосовується вибірково через політично вмотивовані переслідування”, - йдеться у документі.

Також Єврокомісія відзначила погіршення ситуації в Україні в 2011 році у сфері демократії й дотримання прав людини.

“У сфері демократії та прав людини спостерігалося подальше погіршення. Кілька опозиційних лідерів, включаючи колишнього прем’єр-міністра Юлію Тимошенко, стали суб’єктами вибіркового правосуддя, яке характеризувалося непрозорими судовими процесами. Це стало предметом значної критики, як всередині країни, так і за кордоном”, - вказується у документі.