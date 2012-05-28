Лідери опозиції за два місяці хочуть об'їхати всю країну

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив один з лідерів об’єднаної опозиції, голова партії «Фронт Змін» Арсеній Яценюк.

За його словами, саме цього дня і буде затверджена програма діяльності опозиції.

При цьому він додав, що опозиція проведе 11 круглих столів, на яких буде обговорюватися відповідна програма дій.

«У нас є два місяці для того, щоб об’їхати всю країну, провести 11 круглих столів по програмі і презентувати її», - сказав А.Яценюк.

У свою чергу, перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр Турчинов додав, що перший круглий стіл відбудеться уже 1 червня і стосуватиметься зовнішньої політики України.