Лідери опозиції за два місяці хочуть об'їхати всю країну
14:40, 28 травня 2012Політика
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Об’єднана опозиція проведе свій виборчий з’їзд 30 липня.
Яценюк і Турчинов розповіли про плани опозиції
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив один з лідерів об’єднаної опозиції, голова партії «Фронт Змін» Арсеній Яценюк.
За його словами, саме цього дня і буде затверджена програма діяльності опозиції.
При цьому він додав, що опозиція проведе 11 круглих столів, на яких буде обговорюватися відповідна програма дій.
«У нас є два місяці для того, щоб об’їхати всю країну, провести 11 круглих столів по програмі і презентувати її», - сказав А.Яценюк.
У свою чергу, перший заступник голови партії «Батьківщина» Олександр Турчинов додав, що перший круглий стіл відбудеться уже 1 червня і стосуватиметься зовнішньої політики України.
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