Кучма не прийде в суд, який може поновити справу проти нього

Колишній Президент України Леонід Кучма завтра не буде присутнім на засіданні Вищого спеціалізованого суду України з розгляду кримінальних і цивільних справ.

Про це УНІАН повідомили представники сторони захисту Л.Кучми.

Суд 31 травня має розглянути касаційну скаргу Генеральної прокуратури на скасування судами її ухвали про порушення кримінальної справи щодо Л.Кучми за звинуваченням у перевищенні влади і службових повноважень, які призвели до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

За словами представників сторони захисту Л.Кучми, присутність їхнього підзахисного, згідно з нормами процесуального законодавства, не є обов’язковою.

Як повідомляв УНІАН, кримінальну справу щодо Л.Кучми було порушено 21 березня 2011 року за звинуваченням у перевищенні влади і службових повноважень, які призвели до вбивства Г.Гонгадзе (ч.3 ст.166 Кримінального кодексу в редакції від 1960 року).

13 грудня 2011 року Печерський районний суд Києва визнав незаконним порушення кримінальної справи щодо Л.Кучми і скасував відповідну постанову Генпрокуратури.

19 грудня Генеральна прокуратура України подала апеляцію на це рішення.

Апеляційний суд Києва 20 січня 2012 року залишив у силі рішення Печерського райсуду про незаконність порушення Генпрокуратурою справи щодо Л.Кучми.