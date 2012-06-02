Кличкові не дозволили дитячі змагання через загрозу тероризму

Про це повідомили УНІАН в Київській обласній організації партії «УДАР».

«До Дня захисту дітей громадські активісти Броварів разом з місцевим осередком партії «УДАР» хотіли провести соціально-культурний захід на центральній площі міста. Програма передбачала проведення дитячих змагань і конкурсів, вручення дітям святкових подарунків. Привітати дітей та їхніх батьків планував лідер партії «УДАР» Віталій Кличко. Незважаючи на це, міська рада відмовила організаторам акції в її проведенні», - йдеться у заяві партії.

За словами представників «УДАРу», офіційною причиною заборони мирного зібрання стало «недопущення проявів тероризму та належного забезпечення охорони громадської безпеки», про що йдеться в рішенні виконкому Броварської міськради, розміщеному на її офіційному сайті.

«Для місцевих чиновників рекомендації начальника Броварського відділення ГУМВС України, на які вони посилаються, очевидно є важливішими, ніж ст. 39 Конституції України, яка гарантує громадянам право на вільні зібрання. Не виключено, що вказівка заборонити проведення культурної акції була дана «зверху», аби не допустити зустрічі В.Кличка з мешканцями Броварів. З метою недопущення провокацій та конфліктних ситуацій під час заходу, на який не отримано дозволу, ми ухвалили рішення провести його пізніше», - пояснили в Київській обласній організації партії «УДАР».