Партія регіонів пропонує провести вибори мера Києва у 2013 році

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов.

За словами О.Єфремова, вже сьогодні чітко зрозуміло, що вибори мера Києва мають бути позачерговими через те, що Леонід Черновецький достроково написав заяву про відставку.

О.Єфремов додав, що для оголошення дострокових виборів, за законом, є 60 днів, а в липні наступного року мають відбутися, згідно із законом, вибори депутатів Київської міської ради.

Як підкреслив О.Єфремов, за будь-яких умов потрібно ухвалювати політико-юридичне рішення стосовно проведення як виборів мера Києва, так і виборів Київради.

«Тому логічно було б вибори у Києві провести у два етапи для того, щоб увійти у всі місцеві вибори», - сказав О.Єфремов.

Зокрема, перший етап, за словами О.Єфремова, має відбутися тоді, коли завершаться повноваження Київської міської ради. «Перший етап провести, коли завершаться повноваження депутатського корпусу міської ради - у 2013 році. Провести позачергові вибори та обрати мера міста і депутатський корпус, але обрати їх до 2015 року», - сказав О.Єфремов.

За його словами, у 2015 році потрібно знову провести вибори мера Києва і Київради одночасно з іншими місцевими виборами.