Кожем’якін: мовний закон не буде прийнятий за жодних обставин
15:26, 05 червня 2012Політика
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Закон про засади мовної політики за жодних обставин не буде ухвалений Верховною Радою, наголошує голова фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій Кожем’якін.
|Кожем’якін розповів про голосування у фракції
Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», за його словами, цей закон ВР «сьогодні не прийняла. Обманом і маніпуляціями парламентська більшість за допомогою спікера ВР проголосувала його лише в першому читанні».
За словами А.Кожем’якіна, «головним завданням Партії регіонів та фракцій більшості на сьогоднішнє засідання парламенту було проголосувати закон про мови під авторством Колесніченка-Ківалова в цілому».
«На засіданні нашої фракції після голосування цього ганебного закону позиція однозначна: цей закон не буде прийнятий в українському парламенті за жодних обставин», - заявив він.
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