Кожем’якін: мовний закон не буде прийнятий за жодних обставин

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина», за його словами, цей закон ВР «сьогодні не прийняла. Обманом і маніпуляціями парламентська більшість за допомогою спікера ВР проголосувала його лише в першому читанні».

За словами А.Кожем’якіна, «головним завданням Партії регіонів та фракцій більшості на сьогоднішнє засідання парламенту було проголосувати закон про мови під авторством Колесніченка-Ківалова в цілому».

«На засіданні нашої фракції після голосування цього ганебного закону позиція однозначна: цей закон не буде прийнятий в українському парламенті за жодних обставин», - заявив він.