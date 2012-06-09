Нацагенство з підготовки до Євро погрожує Томенку судом

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Партії регіонів.

Як ідеться у заяві Нацагентства, переданій Інформаційному центру «Україна-2012», «якщо опозиція хоче серйозно розслідувати справу розкрадання коштів на підготовку до Євро-2012, їй необхідно звернутися до уряду Юлії Тимошенко, який, маючи близько 5 років на підготовку, був зобов'язаний визначити перелік об'єктів, провести тендери за показниками: терміни, ціна, якість, і визначити переможця».

У заяві зазначається, що «якби робота попереднього Кабміну була успішною, Національне агентство з питань підготовки до Євро мало отримати від попереднього уряду тільки графік платежів і стежити за якістю виконання робіт. Замість цього уряд Ю.Тимошенко оплатив замовлення на суму в майже 4 млрд гривень фінансовим спонсорам її виборчої кампанії, які повністю провалили підготовку України до Євро-2012. Команда Нацагентства натомість діяла виключно в правовому полі і з високою фінансовою дисципліною».

«Уся сума, витрачена на підготовку до Євро-2012, склала не більше, ніж піврічна переплата за газ за контрактом, підписаним Юлією Тимошенко на 10 років вперед», - наголошують у Нацагентстві.

Тому команда Євро-2012 вимагає від М.Томенка підтвердити факти зловживань або спростувати свої заяви.

«Дуже дивно чути ці звинувачення від людини, чиїм єдиним досягненням в новітній історії України є продюсування «легендарної» групи «Гринджоли». Команда Євро-2012 готова до будь-яких розслідувань за участю професійних і компетентних фахівців, а не політичних блазнів», - наголошується у заяві.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня М.Томенко заявив, що опозиція на наступний день після завершення Євро-2012 ініціюватиме розслідування зловживань влади під час підготовки до Чемпіонату Європи з футболу.

Він зазначив, що «на наступний день після завершення Євро опозиція буде готувати через парламентську складову, через громадську складову серйозні слухання питань того, як використовувались бюджетні гроші на підготовку до Євро».

М.Томенко висловив сподівання, що Генеральна прокуратура України, якщо не сьогодні, то найближчим часом «розставить крапки над «і», на нашу думку, в масовому розкраданні бюджетних коштів під егідою підготовки до Євро».