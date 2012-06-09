Опозиція вимагає зразу після Євро-2012 розслідувати розкрадання

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу заступник голови Верховної Ради Микола Томенко.

Він зазначив, що «на наступний день після завершення Євро опозиція буде готувати через парламентську складову, через громадську складову серйозні слухання питань того, як використовувались бюджетні гроші на підготовку до Євро».

Він висловив сподівання, що Генеральна прокуратура України, якщо не сьогодні, то найближчий часом «розставить крапки над «і», на нашу думку, в масовому розкраданні бюджетних коштів під егідою підготовки до Євро».

М.Томенко зазначив, що опозиція буде максимально під час Євро-2012 пропагувати Україну і український народ, але «паралельно будемо проводити просвітницькі заходи для іноземців, щоб проінформувати про характер діяльності політичного режиму В.Януковича, який перетворює Україну в авторитарну закритого типу державу, що унеможливлює її реальний вступ до ЄС».

Він наголосив, що Чемпіонат Європи є важливою подією в історії України, бо «Президента скоро не буде, я маю на увазі його переоберуть, уряд скоро піде у відставку – ближчим часом, а Євро залишиться в історії і світу, і Європи, і України».