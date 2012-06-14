Ленінський осередок ПР збирає підписи на захист російської мови

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі парторганізації з посиланням на заступника голови Ленінської районної організації Партії регіонів Володимира Єрмакова, починаючи з 12 червня вже зібрано 3800 підписів.

«Ми встановили 19 наметів у чотирьох районах міста. За вчорашній день тільки в Ленінському районі ми зібрали 760 підписів», - повідомив В.Єрмаков.

За його словами, севастопольці зможуть залишити підписи на підтримку законопроекту до 2 липня. Щодня підписні листи передаються до Верховної Ради одному з авторів законопроекту - народному депутату Вадиму Колесніченку.

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Як повідомляв УНІАН, акція «Мы хотим говорить на родном языке» стартувала в Севастополі 8 червня мітингом біля пам'ятника Катерині II.