Об'єднана опозиція оприлюднила Декларацію про вибори

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії "Батьківщина".

Як зазначається у повідомлення Декларація визначає принципи, на яких об`єднана опозиція формуватиме партійний список та список кандидатів-мажоритарників. Зокрема, свої підписи під документом поставили лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко, лідер «Фронту Змін» Арсеній Яценюк, лідер «Громадянської позиції» Анатолій Гриценко та інші.

Згідно з декларацією, об’єднана опозиція зобов‘язалася формувати список у відкритому режимі, опублікувати автобіографії кандидатів у народні депутати, їхні декларації про доходи, свідоцтво про освіту, відомості про громадянство України.

У документі зазначається, що об’єднана опозиція не допустить висунення кандидатами у народні депутати осіб, які були причетні до порушення прав і свобод людини та до корупційних дій. «Той, хто систематично не брав участь у засіданнях парламенту та роботі комітетів, теж не може розраховувати на кандидатство. Заказано дорогу й тим особам, «які змінювали свою політичну позицію всупереч волевиявленню виборців, зробленому в 2007 році», говориться в декларації.

Керівництво об’єднаної опозиції окремо наголосило на тому, що «при доборі кандидатів принциповим є той факт, що народний депутат поточного скликання Верховної Ради витримав спокуси чи погрози влади, не зрадив країну та виборців – не перейшов до провладної більшості».

Крім того, відповідно до документа, ті, хто потрапить в кандидати й стане депутатом, мають присягнути, що не змінюватимуть власну політичну позицію протягом дії мандату, наданого йому виборцем, постійно братимуть участь у роботі Верховної Ради наступного скликання та її органів, публікуватимуть раз на рік декларації про доходи та видатки, а також голосуватимуть винятково особисто. За голосування картками інших народних депутатів буде запроваджено кримінальну відповідальність.

Також об’єднана опозиція декларує, що при формуванні цих критеріїв врахувала думку громадських організацій і планує й надалі координувати свої дії з громадянським суспільством «з метою забезпечення проведення чесних і прозорих виборів, всіляко сприяючи проведенню громадського спостереження за ходом виборів та підрахунком голосів, проведенню екзит-полів».

Об’єднана опозиція також не займатиметься, на відміну від влади, підкупом виборців та матеріально-фінансовим заохоченням до голосування, боротиметься за чесний підрахунок голосів, сприятиме роботі міжнародних та вітчизняних спостерігачів, а також журналістів, щодо яких розраховує не неупереджене висвітлення кампанії, наголошується в документі.

Важливим критерієм чесності виборів опозиціонери вважають звільнення незаконно ув’язнених лідерів опозиції Юлії Тимошенко та Юрія Луценка, забезпечення їхньої повноцінної участі у цих виборах.

«На відміну від правлячої Партії регіонів, яка сфальшувала президентські вибори 2004 року та грубо порушила демократичні стандарти при проведенні місцевих виборів 2010 року, - йдеться у декларації, - партії та політики, що входять до Об’єднаної опозиції «Батьківщина», свого часу забезпечили проведення двох парламентських (2006, 2007) та президентських (2010) виборів чесно, справедливо, прозоро, у повній відповідності з європейськими демократичними стандартами, що визнано як всередині країни, так і міжнародною спільнотою». Так само вони мають намір діяти і тепер, наголошується у повідомленні.