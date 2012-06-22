Кужель розказала, як Тимошенко за ґратами плакала через Королевську

Про це депутат Верховної Ради Криму Олександра Кужель повідомила в інтерв’ю «Газеті по-українськи»(№ 89 від 22 червня).

«На брехні і зраді неможливо нічого побудувати. Ю.Тимошенко вперше за ґратами заплакала, коли дізналася, що Н.Королевська провела з`їзд і очолила партію. Куди не приїжджає Королевська, скрізь розповідає, що Юля ледь їй не сестра і вона - проект, погоджений з Юлею. Це брехня. Тому Ю.Тимошенко й не хоче з нею зустрічатися», - наголосила О.Кужель.

На її переконання, Н.Королевська не спроможна нічого привнести в українську політику.

Говорячи про перспективи Віталія Кличка, О.Кужель висловила думку, що він недалекоглядно вчиняє, сліпо довіряючи своїм зростаючим рейтингам. «Складається враження, що він потрапив у полон політичної маніпуляції, мета якої - усунути Віталія від мерських виборів у Києві. А через те, що він тримає паузу, ми втрачаємо столицю», - наголосила О.Кужель.

Вона розповіла, що один політик їй сказав: «Якби кияни дізналися, як Партія регіонів розписала кожен клаптик землі, то давно вже винесли б їх із кабінетів».

«Там жахливий дерибан. І величезний обман іде. Висять скрізь плакати про референдум. Найстрашніше, що там є пункт про затвердження Генплану розвитку Києва до 2015 року. Перше: план може бути мінімум до 2030-го. Друге: хто-небудь його бачив? Вони узаконять той план, в якому ні Києву, ні киянам місця не залишиться. Вони розглядають Київ, як і всю Україну, виключно як територію, на якій треба зібрати якнайбільше матеріальних ресурсів. Вони не думають про майбутнє, не здатні мислити на перспективу. Забрати все і зараз - ось їхній метод», - зауважила О.Кужель.

Водночас, вона сказала, що чекає на перемогу опозиції на нинішніх парламентських виборах.

«А з перемогою опозиції сформують новий уряд, звільнять політв`язнів, усунуть перепони до євроінтеграції. Зараз відбувається те, у що я майже не вірила - в об`єднану опозицію вливаються партії Гриценка, Катеринчука. Це - величезний шанс на перемогу над цією владою», - заявила О.Кужель.