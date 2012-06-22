Клюєв переконався, що проти України велася інформаційна кампанія

Вдячна реакція іноземних уболівальників Євро-2012, які відвідали Україну, а також офіційних футбольних функціонерів ще раз підтверджує, що проти України у Європі проводилась спланована інформаційна кампанія, заявляє секретар Ради національної безпеки і оборони України Андрій Клюєв.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.Клюєва, коментуючи останні заяви заступника директора управління з питань футболу (Велика Британія) Ентоні Конніфорда та головного тренера збірної Англії з футболу Роя Ходжсона, секретар РНБО України сказав, що й офіційні представники різних країн, і члени європейських футбольних команд кажуть, що всі побоювання уболівальників, засновані на поширюваних у ЗМІ чутках, розвіялися.

«Приємно відзначати, що громадяни європейських країн відгукуються із вдячністю і похвалою про нашу країну. Багато чого з того, що вони чули по телевізору, особливо про расизм, виявилося абсолютною неправдою. Іноземні вболівальники позитивно відгукуються про проведену нами колосальну роботу, привітний прийом і доброзичливість українського народу і учасників Євро-2012», - заявив А.Клюєв.

Секретар РНБО висловив переконання, що Україна та Польща і завершення фінальної частини чемпіонату проведуть на такому ж високому рівні, який відзначають іноземні колеги.

«Не помилюся, якщо скажу, що, наприклад, позиція англійського тренера Роя Ходжсона обумовлена його солідним тренерським досвідом, а не прагненням зробити реверанс за помилку угорського судді на користь збірної Англії», - сказав А.Клюєв.

Як відомо, головний тренер збірної Англії з футболу Р.Ходжсон на прес-конференції зазначив, що побоювання багатьох англійських фанатів щодо приїзду в Україну та Польщу виявилися безпідставними. «Було багато побоювань у пресі, як цей турнір буде виглядати. Я думаю, що багато наших уболівальників сюди не приїхали, бо читали якісь жахливі історії, які можуть статися в Україні та Польщі. Але я можу сказати, що нас дуже приємно приймали. І дуже шкода, що Польща та Україна вже не беруть участь у турнірі», - сказав англійський тренер.

Як заявив у четвер на прес-конференції заступник директора управління з питань футболу (Велика Британія) Е.Конніфорд, усі побоювання англійських фанатів, які були перед приїздом в Україну, розвіялися. «Ми можемо сказати, що, повертаючись до Англії, вони розповідають, як вони вражені вашою чудовою країною. Всі страхи зникли», - сказав він. Е.Конніфорд також зазначив, що задоволений співпрацею з українськими колегами, і високо оцінив рівень організації чемпіонату.

Високу оцінку рівня заходів безпеки в Україні дали і присутні на прес-конференції співробітники правоохоронних органів з Португалії, Німеччини та Польщі.