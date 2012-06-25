ПАРЄ скаже усім, кого вважати політв'язнями

Як повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата Сергія Ківалова (фракція Партії регіонів), у рамках роботи третьої частини чергової сесії ПАРЄ в Страсбурзі відбудуться засідання всіх комітетів ПАРЄ, зокрема Комітету з юридичних питань і прав людини.

«На засіданні Юридичного комітету ПАРЄ мова піде, крім усього іншого, і про структурні недоліки в деяких державах-учасницях щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини. У зв'язку з цим ми розглянемо ситуацію в Болгарії і Росії», - сказав С.Ківалов.

За його словами, передбачається, що під час цієї сесії Юридичний комітет сформулює загальне для всіх країн, що входять до РЄ, поняття «Політичний ув'язнений».

«Це робиться для того, щоб в кожній окремій країні не трактували це поняття по-своєму, і був більш-менш єдиний підхід до проблеми політичних ув'язнених, якщо такі в країнах будуть. Крім того, на порядку денному комітету є питання про проблему політичних ув’язнених в Азербайджані; про права людини в судах у сімейних справах; про ситуацію з правозахисниками в державах-членах Ради Європи», - сказав С.Ківалов.