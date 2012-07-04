Єфремов вибачився перед Мартинюком за звинувачення Литвина

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Єфремов заявив сьогодні під час пленарного засідання.

«Перш за все, я хотів би принести вибачення Адаму Івановичу (А.Мартинюку – УНІАН) за не зовсім коректні висловлювання в його адресу», - сказав О.Єфремов. Він наголосив, що парламентська більшість не нишком голосувала за цей закон, а пройшла всі процедурні вимоги. Крім того, О.Єфремов наголосив, що парламент не має ухвалювати поспішних рішень стосовно заяви спікера про відставку.

«Нам потрібно заспокоїтися, нам треба обговорити цю ситуацію і не ухвалювати поспішних рішень», - сказав О.Єфремов.