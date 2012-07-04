Єфремов вибачився перед Мартинюком за звинувачення Литвина
11:04, 04 липня 2012Політика
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Лідер фракції ПР Олександр Єфремов вважає некоректним звинувачення спікера Володимира Литвина на адресу першого заступника голови ВР Адама Мартинюка та не згоден із заявою спікера про відставку.
Єфремов не згоден із заявою спікера про відставку
Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Єфремов заявив сьогодні під час пленарного засідання.
«Перш за все, я хотів би принести вибачення Адаму Івановичу (А.Мартинюку – УНІАН) за не зовсім коректні висловлювання в його адресу», - сказав О.Єфремов. Він наголосив, що парламентська більшість не нишком голосувала за цей закон, а пройшла всі процедурні вимоги. Крім того, О.Єфремов наголосив, що парламент не має ухвалювати поспішних рішень стосовно заяви спікера про відставку.
«Нам потрібно заспокоїтися, нам треба обговорити цю ситуацію і не ухвалювати поспішних рішень», - сказав О.Єфремов.
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