Заступник голови Львівської ОДА ліз на роботу через вікно

Міліція складає протокол з приводу цього правопорушення.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної організації ВО «Свобода».

На такий крок посадовець пішов через те, що учасники акції протесту проти підписання "мовного закону" з ранку блокують вхід до приміщення ОДА і не пропускають чиновників на роботу.

Як також повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю Головного Управління МВС у Львівській області, правоохоронці проводять опитування співробітників ОДА, які стали свідками інциденту, і розслідують всі обставини останнього.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, львівського губернатора Михайла Костюка на робочому місці немає, оскільки він відучора перебуває в Києві.