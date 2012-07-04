ВР змінила процедуру обрання та звільнення спікера

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного закону "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України" (щодо обрання, призначення та відкликання посадових осіб) проголосували 255 народних депутатів з 268 зареєстрованих в сесійній залі.

Закон передбачає зміну порядку обрання голови Верховної Ради та відкликання його з посади, встановивши, що відповідні рішення приймаються відкритим поіменним голосуванням більшістю народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради України.

До цього встановлювалося, що рішення щодо кандидатур на посаду голови Верховної Ради приймається таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів.

Ухваленим законом пропонується скасувати чинну норму Регламенту, відповідно до якої обраним головою парламенту вважається кандидат на посаду, який отримав більшість голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради, якщо бюлетені для таємного голосування одержали не менше двох третин народних депутатів від їхньої фактичної чисельності.

Ухвалений закон змінює процедуру прийняття парламентом рішення про відкликання першого заступника і заступника голови Верховної Ради, а також запроваджує можливість одночасного обрання голови ВР.

У пояснювальній записці до закону зазначається що “наслідком прийняття закону буде приведення у відповідність з Конституцією України положень чинного Регламенту, а також вдосконалення процедури обрання голови Верховної Ради України, першого заступника і заступника голови Верховної Ради України та відкликання їх з посад”.