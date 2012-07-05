Міліція: народний депутат вдарив даішника кулаком в обличчя

Вчора ввечері у Києві біля Українського дому народний депутат Валерій Бабенко вдарив кулаком в обличчя співробітника ДАІ.

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в м. Києві.

Як ідеться у повідомленні, 4 липня на службу по забезпеченню безпеки дорожнього руху та охорони громадського порядку на Європейській площі заступив наряд ДПС дорожньо-патрульної служби УДАІ, підпорядкованого ГУ МВС України в м. Києві, у складі двох інспекторів та командира взводу ДПС.

«О 22.10 до центру ділового та культурного співробітництва «Український дім» під’їхав автомобіль Mitsubishi Outlander XL та зупинився на повороті з Володимирського узвозу на Європейську площу. Сержант міліції, підійшовши до водія, представився та попросив перегнати машину у безпечне місце, так як наразі автомобіль припаркований всупереч вимогам правил дорожнього руху, чим створює небезпечну дорожню ситуацію іншим учасникам руху. Натомість водій у грубій формі відмовився виконувати законне розпорядження працівника Державтоінспекції і став комусь телефонувати по мобільному. Помітивши конфліктну ситуацію, до машини направився старший наряду - командир взводу ДПС, старший лейтенант міліції. Офіцер відрекомендувався та ввічливо попросив водія позашляховика надати документи для перевірки. За мить до автівки підійшов чоловік, який представився народним депутатом України та власником транспортного засобу. Старший лейтенант міліції пред’явив службове посвідчення, представився та пояснив пану депутату, що його автомобіль потрібно переставити в інше місце, так як саме тут паркова заборонена правилами дорожнього руху. У цей час хлопець, який керував автомобілем, почав кричати, що його працівники міліції катували і застосовували фізичну силу. Після цього народний обранець Бабенко Валерій Борисович, без будь-яких пояснень, ударив кулаком ДАІшника в обличчя», - повідомили у міліції.

Згодом з’ясувалося, що водієм Mitsubishi є 22-річний син парламентарія, «який, замість того, щоб чітко дотримуватися правил дорожнього руху та не вступати в суперечки з правоохоронцями, викликав свого батька для захисту, начебто, від неправомірних дій працівника ДАІ», ззаначають у ВЗГ.

Потерпілого державтоінспектора госпіталізували до лікарні з попереднім діагнозом: садно обличчя зліва, закрита черепно-мозкова травма. Він перебуває на стаціонарному лікуванні у госпіталі Головного управління МВС України в м. Києві.

Факт протиправних дій народного депутата зареєстрований у Шевченківському РУ ГУМВС України в м. Києві. Працівники слідчо-опреативної групи на місці події провели ряд першочергових слідчих дій.

Керівництво столичної міліції наголошує, що і в подальшому, під час виконання службових обов’язків, буде чітко дотримуватися вимог чинного законодавства і діяти в межах своїх повноважень та компетенції, незалежно від статусу осіб, які будуть вдаватися до спроб використовувати своє положення всупереч законодавству, йдеться у повідомленні.