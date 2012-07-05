Герман каже, що Драч зі Ступкою із президентської ради не йшли
Радник Президента Ганна Герман спростувала інформацію про вихід зі складу Громадської гуманітарної ради при Президентові Героїв України Івана Драча та Богдана Ступки.
Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі Г.Герман.
Вона наголосила, що інформація, поширена 4 липня «5-м каналом» про нібито вихід І.Драча та Б.Ступки зі складу Громадської гуманітарної ради при Президентові, не відповідає дійсності.
«Питання про те, чи поява такої інформації є свідомою спекуляцією з метою нагнітання ситуації навколо мовного питання чи це просто журналістська недбалість, потребує відповіді. І сподіваюся, таку відповідь дасть керівництво «5-го каналу», - сказала радник Президента.
При цьому вона підкреслила, що Громадська гуманітарна рада працює в повному складі і подала Президентові пропозиції, які, на думку членів ради, дадуть можливість врегулювати ситуацію.
Водночас, 3 липня ряд інформагентств та інтернет-видань поширили листа І.Драча та Б.Ступки, в якому вимагають від Президента України Віктора Януковича як керівника Громадської гуманітарної ради терміново скликати засідання ради і висловити свою, як глави держави, позицію щодо цього закону.
"Очевидно, що законопроект "Про засади державної мовної політики" не тільки не сприятиме збереженню громадянської злагоди в суспільстві, досягненню компромісу і консенсусу у питаннях формування і реалізації мовної політики в Україні, а, навпаки, вже підняв високу хвилю протестів і поставив під загрозу збереження громадянського миру в суспільстві", - йдеться у звернені.
"Громадська гуманітарна рада повинна рішуче засудити ці спроби узаконення російської мови як другої державної в Україні. Якщо цього не буде зроблено, ми не будемо вважати можливим перебувати далі в складі Громадської гуманітарної ради", - наголосили діячі культури.