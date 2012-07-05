Герман каже, що Драч зі Ступкою із президентської ради не йшли

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі Г.Герман.

Вона наголосила, що інформація, поширена 4 липня «5-м каналом» про нібито вихід І.Драча та Б.Ступки зі складу Громадської гуманітарної ради при Президентові, не відповідає дійсності.

«Питання про те, чи поява такої інформації є свідомою спекуляцією з метою нагнітання ситуації навколо мовного питання чи це просто журналістська недбалість, потребує відповіді. І сподіваюся, таку відповідь дасть керівництво «5-го каналу», - сказала радник Президента.

При цьому вона підкреслила, що Громадська гуманітарна рада працює в повному складі і подала Президентові пропозиції, які, на думку членів ради, дадуть можливість врегулювати ситуацію.

Водночас, 3 липня ряд інформагентств та інтернет-видань поширили листа І.Драча та Б.Ступки, в якому вимагають від Президента України Віктора Януковича як керівника Громадської гуманітарної ради терміново скликати засідання ради і висловити свою, як глави держави, позицію щодо цього закону.

"Очевидно, що законопроект "Про засади державної мовної політики" не тільки не сприятиме збереженню громадянської злагоди в суспільстві, досягненню компромісу і консенсусу у питаннях формування і реалізації мовної політики в Україні, а, навпаки, вже підняв високу хвилю протестів і поставив під загрозу збереження громадянського миру в суспільстві", - йдеться у звернені.

"Громадська гуманітарна рада повинна рішуче засудити ці спроби узаконення російської мови як другої державної в Україні. Якщо цього не буде зроблено, ми не будемо вважати можливим перебувати далі в складі Громадської гуманітарної ради", - наголосили діячі культури.