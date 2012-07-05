Бютівець каже, що штовхався з міліціонером, але даішника не бив

Як передає кореспондент УНІАН, депутат сказав журналістам, що вчора після 22.00 на Європейську площу автомобілем приїхав його син, щоб забрати його. «Він припаркувався, погодивши це з ДАІшниками, і вони це дозволили», - сказав В.Бабенко.

За його словами, одразу як тільки син вийшов з машини, до нього підбіг працівник міліції і почав вимагати документи.

Депутат стверджує, що, його син попросив правоохоронця представитися і показати документи. «Той не показав посвідчення і став сина бити по ногах. Син подзвонив мені, я підійшов і попросив пояснень», - сказав В.Бабенко.

За його словами, працівник міліції не міг дати конкретних пояснень, а лише жестикулював і нецензурно висловлювався, що згодом і призвело до сутички.

«Там справді була штовханина, але я нікого не бив», - наголосив В.Бабенко.

Більше того, сказав він, інформація МВС є неправдивою, оскільки жоден працівник ДАІ у сутичці не постраждав.

«Саме працівник ДАІ поводився коректно і намагався залагодити сутичку. Ми дали пояснення на місці і все вирішилося», - наголосив народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією Відділу зв’язків з громадськістю ГУМВС України в м. Києві, вчора ввечері у Києві біля Українського дому народний депутат В.Бабенко вдарив кулаком в обличчя співробітника ДАІ. Державтоінспектора госпіталізували до лікарні з попереднім діагнозом: садно обличчя зліва, закрита черепно-мозкова травма. Факт протиправних дій народного депутата зареєстрований у Шевченківському РУ ГУМВС України в м. Києві.