Біля Українського дому зник мобільний зв’язок

Біля Українського дому, де відбувається мітинг протесту проти мовного закону, зник мобільний зв’язок.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батківщина», про це повідомив народний депутат з фракції «БЮТ-Батьківщина» Юрій Одарченко.

За його словами, зв’язок зник близько 19.00 і досі не з’явився.

На Європейській площі не працюють мережі всіх операторів мобільного зв’язку.

На думку Ю.Одарченка, це зроблено з метою позбавити можливість мітингувальників координувати свої дії.

Крім того, додав він, можливо таким чином влада хоче змусити людей швидше розходитися, оскільки вони не можуть зв’язатися зі своїми рідними та близькими.