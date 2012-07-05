Біля Українського дому зник мобільний зв’язок
19:59, 05 липня 2012Політика
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На Європейській площі не працюють мережі всіх операторів мобільного зв’язку.
Мітингувальникам під Українським Домом вимкнули мобільний зв'язок
Біля Українського дому, де відбувається мітинг протесту проти мовного закону, зник мобільний зв’язок.
Як повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батківщина», про це повідомив народний депутат з фракції «БЮТ-Батьківщина» Юрій Одарченко.
За його словами, зв’язок зник близько 19.00 і досі не з’явився.
На Європейській площі не працюють мережі всіх операторів мобільного зв’язку.
На думку Ю.Одарченка, це зроблено з метою позбавити можливість мітингувальників координувати свої дії.
Крім того, додав він, можливо таким чином влада хоче змусити людей швидше розходитися, оскільки вони не можуть зв’язатися зі своїми рідними та близькими.
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