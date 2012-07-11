Суддя КС підозрює, що нардепи граються з виборцями у питанні недоторканності

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

А.Стрижак зазначив, що Верховна Рада вже декілька раз вносила на розгляд Конституційного суду подання щодо скасування депутатської недоторканності, але відповідне рішення до кінця так і не прийняла.

Він додав, що депутати мають право вносити по кілька разів подання, але таку ситуацію можна розцінювати «як зловживання правом».

А.Стрижак підкреслив, що було рішення Конституційного суду з приводу депутатської недоторканності, але воно не було реалізовано. «Ви знаєте, чому певний період часу пройшов, ми три роки не чули про недоторканність, а зараз ми почули», - сказав А.Стрижак, звертаючись до журналістів і натякаючи на те, що дане питання піднімається перед виборами.

А.Стрижак наголосив, що законопроект про обмеження недоторканості, щодо якого сьогодні був оголошений висновок КС, «не може бути реалізований, тому що на останній сесії це не можна робити, адже потрібно два голосування – спочатку 226 голосів, на наступній сесії 300 голосів, а наступної сесії не буде (йдеться про те, що на наступній сесії будуть завершені повноваження нинішньої ВР – УНІАН)».

Він зазначив, що журналісти самі повинні здогадатися, про що в цій ситуації йдеться, – про гру чи про справжнє бажання ухвалити зміни до Конституції. «Як на мене, це гра, це ні яке не намагання внести зміни до Конституції», - наголосив він.

А.Стрижак підкреслив також, що в найближчий час не можуть бути ухвалені і зміни до Конституції в частині скасування недоторканності народних депутатів, котрі були направлені до КС рішенням ВР 5 липня, оскільки в даний законопроект після висновку КС від 2010 року були внесені зміни. За його словами, оскільки були виключені не тільки положення, які стосуються неконституційності низки норм законопроекту №3251, але й були змінені норми, які стосуються депутатської недоторканності, то в такому випадку буде вважатися, що це буде перший висновок КС, оскільки йдеться, по суті, про новий законопроект.

Як повідомлялося, згідно з процедурою розгляду законопроектів щодо внесення змін до Конституції України, має бути висновок Конституційного Суду. Після того парламент ухвалює рішення 226 голосами і направляє на ще один розгляд до КС законопроект, а потім ухвалює його вже остаточно 300 голосами.

Зі слів А.Стрижака стає зрозуміло, що нинішній парламент не зможе ухвалити рішення щодо скасування депутатської недоторканності без порушення процедури.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 липня, КС оприлюднив висновок щодо законопроекту про скасування недоторканності Президента, депутатів і суддів, що був направлений 20 червня.

Згідно з висновком, Верховна Рада не може вносити зміни до Конституції в частині скасування недоторканності Президента і суддів.

Водночас КС погодився, що парламент може вносити зміни до Конституції в частині виключення норм з неї щодо недоторканності народних депутатів України.