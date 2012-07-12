Генпрокурор: комусь дуже хочеться, щоб Тимошенко хворіла

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам на брифінгу.

За словами В.Пшонки, «комусь дуже хочеться, щоб Тимошенко хворіла, і ніколи не почався судовий процес». «Хіба це правильно - затягувати судовий процес? Лікування має бути без конкретної дати завершення, чи що?», - запитує В.Пшонка.

«Моя думка… те, що поставлено питання про стан здоров’я експертній установі, – це дуже правильно», - заявив генпрокурор.

За його словами, «Тимошенко і ті, хто біля неї, переживають і дуже хвилюються за питання, які стоять перед експертами».

«Якби поважала закон Тимошенко і всі, хто біля неї, – то вже почався б судовий процес», - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, 25 червня Київський райсуд Харкова, що розглядає справу ЄЕСУ, задовольнив клопотання прокурорів про призначення Ю.Тимошенко комісійної судово-медичної експертизи, яка має встановити, зокрема, стан здоров'я екс-прем’єра, можливість її участі у судових засіданнях.

Суд зобов'язав Харківське обласне бюро судово-медичної експертизи провести відповідну експертизу стану здоров'я Ю.Тимошенко.

9 липня судмедексперти попросили суд надати додатковий час для підготовки комісійного висновку щодо стану здоров’я Ю.Тимошенко через її відмову від огляду.

10 липня Київський районний суд Харкова ухвалив рішення про перенесення на 23 липня засідання з розгляду справи проти Ю.Тимошенко щодо корпорації ЄЄСУ.

Головуючий суддя Костянтин Садовський ухвалив таке рішення, зважаючи на неможливість слухання справи за відсутності Ю.Тимошенко, а також її захисників Андрія Кожем’якіна та Євгенії Тимошенко.