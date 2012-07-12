Томенко: одним з перших ухвалимо закон про імпічмент

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.Томенка, про це він сказав, коментуючи те, що КС не дозволив Верховній Раді вносити зміни до Конституції в частині скасування недоторканності Президента і суддів.

М.Томенко зауважив, що з одного боку це рішення суду прогнозоване, оскільки вже не перший раз Конституційний суд діє в корпоративних інтересах влади загалом і Президента зокрема. «Визначивши, що депутатську недоторканність можна ліквідовувати, а недоторканність Президента і суддів – ні, КС лише підтвердив, що діє в інтересах Президента», - наголосив він.

На переконання віце-спікера, аргументи стосовно того, що обмеження недоторканності Президента вступає в протиріччя з процедурою імпічменту виглядають не переконливо, оскільки Конституційний Суд ніхто не просив тлумачити процедуру здійснення імпічменту. Він наголосив, що реалізація процедури імпічменту повинна бути визначена законом про імпічмент, який буде одним із перших, який ухвалить нова демократична парламентська більшість.

М.Томенко також нагадав, що процедура імпічменту, як відомо, розпочинається в разі вчинення Президентом державної зради чи іншого злочину. «Натомість обмеження недоторканності стосується поточної діяльності Президента, і цим обмеженням ми, як опозиція, мусили б ліквідувати середньовічний характер забезпечення життя та діяльності Президента: бо скоро при проїзді його кортежу буде блокуватися вже не пів-Києва, а пів-України», - додав політик.

Стосовно обмеження суддівської недоторканності, то, на думку М.Томенка, пояснення КС про те, що скасування недоторканності суддів може обмежити право на судовий захист, гарантований статтею 55 Конституції, м’яко кажучи, не переконливе. Він нагадав, що стаття 55 так само передбачає, що загалом громадянин захищається судом. «Бо за логікою речей таке трактування означає, що народним депутатам, яким КС дозволив ліквідувати недоторканність, можна обмежити право на судовий захист, а суддям – ні», - зауважив він.

«Тому якщо загально оцінювати висновок Конституційного суду, можна констатувати, що він продовжує діяти не як єдиний орган конституційної юрисдикції, а як Конституційний суд для Президента», - підсумував М.Томенко.