Прихильники Тимошенко вже пікетують Вищий спецсуд

У Києві близько 200 прихильників екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко пікетують Вищий спеціальний суд з розгляду цивільних та кримінальних справ, в якому сьогодні має відбутися чергове слухання касаційної скарги захисника Олександра Плахотнюка на вирок у газовій справі проти екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент, вздовж вулиці Пилипа Орлика, на якій знаходиться Вищий спецсуд, активісти київської організації партії «Батьківщина» встановили на тротуарах щити з написами «Юлі – волю!».

Прихильники Ю.Тимошенко знаходяться біля пам’ятника Пилипу Орлику, поруч з яким стоїть автобус зі апаратурою, що підсилює звук.

Учасники пікету не перешкоджають руху автотранспорту, проте на кожному перехресті вулиці стоїть інспектор ДАІ, який регулює рух автомобілів.

Співробітники Головного управління МВС України у м.Києві вишикувалися вздовж тротуарів для охорони громадського порядку. Відстань між правоохоронцями становить близько п’яти метрів.

Як повідомляв УНІАН, Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових угод з Росією в 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня через погіршення здоров’я Ю.Тимошенко знаходиться на лікуванні в лікарні "Укрзалізниці" в Харкові.

Розгляд касаційної скарги Ю.Тимошенко на вирок у газовій справі спочатку було призначено на 15 травня, потім перенесено на 26 червня, потім - на 12 липня. Ю.Тимошенко тричі зверталася до суду з проханням розглядати касацію за її відсутності.