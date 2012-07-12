У Кличка вимагають відставки головного архітектора Києва

12:15, 12 липня 2012
Політика
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Фракція партії УДАР у Київраді заявляє про висловлення недовіри головному архітектору Києва Сергію Целовальнику і вимагає його відставки.

Віталій Кличко

 

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, про це йдеться у коментарі УДАРу з приводу заяви Головного управління містобудування і архітектури КМДА, що столичне архітектурне відомство не збирається виконувати вимоги ЮНЕСКО щодо необхідності заборони будівництва у заповідних зонах без затвердження нового Генплану міста.

«В усьому світі природні чи рукотворні об’єкти мріють здобути статус ЮНЕСКО як гарантію збереженості і цілісності. А тут людина, яка має в першу чергу дбати про захист історичних і архітектурних пам’яток, фактично дозволяє їх нищити. Така людина не має права займати посаду головного архітектора Києва», - йдеться у заяві.

У фракції нагадують, що Комітет Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО вже неодноразово висловлював незадоволення будівництвом, яке ведеться у буферних зонах київських заповідників, а нещодавно ЮНЕСКО взагалі пригрозило видалити Києво-Печерську Лавру та Софію Київську зі списку об’єктів всесвітньої спадщини, якщо ситуація з українськими пам’ятниками історії і архітектури не покращиться найближчим часом.

За словами депутатів від УДАРу, замість того, аби вирішувати питання із численними скандальними забудовами у столиці, головний архітектор займається діяльністю, яка не відповідає інтересам територіальної громади столиці.

У фракції нагадали, що саме С.Целовальник має нести відповідальність за нищення пам’яток у центрі міста, грубі порушення під час реконструкції Андріївського узвозу, неприйняття вулиці в експлуатацію, зсув грунту під Андріївською церквою.

«Склалася парадоксальна ситуація, коли навіть розв’язку біля мосту Патона не прийнято в експлуатацію через грубі порушення під час її будівництва», - наголосили у фракції.

Депутати нагадали, що останнім часом навіть ряд об’єктів у столиці було побудовано без земельних відводів і затвердженого проекту, навівши як приклад «вертодром на Парковій», який перетворився у монстра невідомого цільового призначення.

«Наразі він взявся за Поштову площу, реконструкція якої викличе транспортний колапс як мінімум на півроку. Звісно, розв’язка на Поштовій потрібна. Але ця площа не є звичайним транспортним вузлом. Це територія Державного історико-культурного заповідника “Стародавній Київ”, тому проводити будь-які будівельні роботи на ній треба з особливою обережністю і відповідно до законодавства у сфері охорони пам’яток. Але, схоже, пана Целовальника це не обходить. Тому в затвердженому проекті реконструкції (який, до речі, не брав участі у конкурсі, а залучений до проектування через непрозорий тендер з одним учасником) і йдеться про кількарівневі розв’язки та п’ятизіркові готелі невідомих інвесторів», - зазначається у заяві.

В УДАРі також зауважили, що проекти будівництва об’єктів у центрі столиці мають проходити, крім професійної, також громадську експертизу для уникнення надалі ситуацій із свавільним погодженням чиновниками руйнування історичного середовища Києва.

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