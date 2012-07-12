Проти гендиректора ТВі Княжицького порушили справу

Про це повідомив заступник Княжицького з правових питань Олег Радченко.

"В нас гості з податкової міліції, які прийшли виконувати постанову слідчого. В них на руках рішення Шевченківського райсуду про проведення в нас виїмки документів фінансово-господарської діяльності за 4 роки", - цитує заступника Українська правда.

Радченко зазначив, що за нібито незаконне формування податкового кредиту в 6 млн порушено справу відносно самого Княжицького.

"У нас була податкова перевірка з цього питання у минулому році, й було все нормально. В цьому році вони знайшли якісь порушення. Ми це оскаржили, і виграли у минулому місяці адміністративний суд з цього питання", - сказав Радченко.

Однак у цьому місяці, за словами Радченка, слідчий порушив кримінальну справу за цими ж питанннями.