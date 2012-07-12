Захисники мови озвучили вимоги до опозиції

За словами голодувальників, опозиційні лідери повинні зробити висновки та розпочати роботу над помилками.

"6 липня ви, лідери опозиційних партій, оголосили про власну перемогу, провели низку прес-конференцій і залишили протест. Ви залишили поле бою біля Українського дому. Ви залишили долю української мови на милість Литвина та Януковича. Закон про мову не зупинено остаточно. Партія регіонів активно організовує "підтримку" закону Колесніченка-Ківалова в регіонах. Щодо протестних дій відкрито кримінальні справи. Опозиційні політики роз'їхались ділити списки та округи", - цитує звернення до опозиції gazeta.ua.

Вимоги учасників протесту:

1. Виключити зі своїх лав народних депутатів, за злочинною недбалістю яких було проголосовано антиукраїнський мовний закон. В першу чергу покарання повинні нести А.Кожем'якін, М.Мартиненко та М.Томенко, які відповідають за організацію роботи опозиції в сесійній залі.

2. Призначити відповідальних за протидію мовному терору влади.

3. Лідер Об'єднаної опозиції А.Яценюк повинен персонально взяти на себе відповідальність за згортання акцій протесту та в разі набрання чинності закону скласти з себе повноваження опозиційного лідера

4. Відмовитись від використання партійних брендів під час акцій національного опору

5. Зобов'язатись не брати у списки власних партій осіб, які голосували за Харківські угоди, конституційні зміни 2011 року, податковий кодекс, закон про мови.

6. Включити до програм партій пункт про захист та розвиток української мови та культури.

Голодувальники вимагають від опозиції повідомити про рішення щодо окреслених ними питань до 16 липня.