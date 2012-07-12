КПУ пообіцяла розібратися з Литвином «чітко й принципово»

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Донецьку заявив лідер КПУ, народний депутат Петро Симоненко.

«Якщо буде поставлено питання про те, щоб розглянути його заяву (заява В.Литвина про відставку), я зберу фракцію, зберу президію ЦК партії, й ми порадимося для ухвалення політичного рішення. Але наше рішення буде принциповим і чітким. Тобто, подвійні рішення ми ніякі приймати не будемо», - сказав він.

На уточнююче запитання УНІАН, чи означає це, що фракція КПУ голосуватиме за відставку В.Литвина, П.Симоненко відповів: «Ви знаєте, я Вам це розповім, коли стоятиме це питання на порядку денному. Я по секрету особисто Вам розповім, добре?».

При цьому лідер КПУ підкреслив, що «доля спікера сьогодні в його руках», але перший заступник голови ВР, член КПУ Адам Мартинюк поступив законно, поставивши на голосування у Верховній Раді закон про засади державної мовної політики.

«До порядку денного ВР законно було включено питання другого читання закону про мови. Адам Іванович (Мартинюк) відповідно до процедури провів це рішення. Є певна процедура регламенту», - сказав П.Симоненко.