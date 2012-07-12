Симоненко заявив, що проблем з предметами розкоші в нього немає

16:21, 12 липня 2012
Політика
1172 0

Лідер КПУ, народний депутат Петро Симоненко заявляє, що у нього немає предметів розкоші.

Петро Симоненко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Донецьку на прес-конференції.

Кажучи про запропонований комуністами законопроект про податок на розкіш, П.Симоненко відзначив: «Олігархи одержують мільйони доходу, а прибутковий податок платять з 14 тис. грн. І ми Об'єднали прогресивну шкалу прибуткового оподаткування і податку на розкіш».

Уточнюючи на прохання журналістів ситуацію з оподаткуванням своїх доходів, П.Симоненко пояснив: «Якщо говорити про податок за прогресивною шкалою, то я потраплятиму. У мене дружина сьогодні в декретній відпустці, і як у кожного з вас - журналістів, у неї той рівень зарплати, як у журналістів. отже, я потраплятиму, тому що я, як народний депутат, сьогодні одержую заробітну плату 15-16 тис. грн на місяць, залежно від того, як фіксують – я знаходжуся на засіданні в парламенті чи ні. Буває сума й менша».

При цьому П.Симоненко додав: «Якщо говорити про предмети розкоші, то я в цій частині спокійний, у мене немає цих проблем».

Як відомо, Симоненко неодноразово потрапляв під приціл журналістських розслідувань, які розвінчували міф про аскетичне життя вождя українських комуністів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter