Симоненко заявив, що проблем з предметами розкоші в нього немає

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в Донецьку на прес-конференції.

Кажучи про запропонований комуністами законопроект про податок на розкіш, П.Симоненко відзначив: «Олігархи одержують мільйони доходу, а прибутковий податок платять з 14 тис. грн. І ми Об'єднали прогресивну шкалу прибуткового оподаткування і податку на розкіш».

Уточнюючи на прохання журналістів ситуацію з оподаткуванням своїх доходів, П.Симоненко пояснив: «Якщо говорити про податок за прогресивною шкалою, то я потраплятиму. У мене дружина сьогодні в декретній відпустці, і як у кожного з вас - журналістів, у неї той рівень зарплати, як у журналістів. отже, я потраплятиму, тому що я, як народний депутат, сьогодні одержую заробітну плату 15-16 тис. грн на місяць, залежно від того, як фіксують – я знаходжуся на засіданні в парламенті чи ні. Буває сума й менша».

При цьому П.Симоненко додав: «Якщо говорити про предмети розкоші, то я в цій частині спокійний, у мене немає цих проблем».

Як відомо, Симоненко неодноразово потрапляв під приціл журналістських розслідувань, які розвінчували міф про аскетичне життя вождя українських комуністів.