Адвокат розповів, як Катеринчук піариться на справі Макар

«Я вважаю, що присутність Катеринчука в цьому процесі - це виключно піар-акція народного депутата, який збирається обиратися в парламент, - заявив адвокат кореспонденту «ЗіБ». - Якщо подивитися на хронологію, то Катеринчук з'явився не відразу, а після того, як цей дикий випадок уже досяг досить великого резонансу, після того, як громадськість та журналісти підняли буквально крик. Тобто, фактично це було застрибування в останній вагон поїзда, і великої потреби в участі нардепа не було».

Ігор Степанов вважає резонансну справу для політика «дуже хорошим приводом засвітитися в ЗМІ», звертаючи при цьому увагу на деякі деталі тактики «захисту» Миколи Катеринчука: «Якщо ми подивимося на ті коментарі, які даються після кожного засідання, то це коментарі Катеринчука. Інші адвокати, і сторона обвинувачення ведуть себе професійно і частих коментарів з цього приводу не дають. І підтвердженням цьому, як мені здається, є той факт, що спочатку народний депутат зайняв войовничу позицію з приводу того, щоб зробити процес відкритим і знімати це, мало не в режимі он-лайн».

Адвокат вважає справу Оксани Макар з точки зору доказування досить простою - там є свідчення самої Оксани, показання обвинувачених, проведені експертизи. «Я вважаю, що кожен повинен займатися своєю справою. Професійний адвокат повинен здійснювати професійний захист, а професійний політик повинен якимось чином формувати громадську думку через законодавчу ініціативу, щоб таких випадків не було в майбутньому або вони були мінімізовані, а не піаритися на чужому горі» - зазначив І.Степанов.

Також І.Степанов нагадав про поведінку Миколи Катеринчука в іншій резонансній справі: «ми повинні ще, напевно, згадати скандал, який стався з його німецьким другом, так званим меценатом, який нібито допомагав іншій дівчині Олександрі Поповій. Цей німець нібито виступив меценатом, а потім почав вимагати гроші. Адже це його возив скрізь Катеринчук. Прес-конференції, які вони давали разом перед початком судового засідання у справі Макар - у них була синхронна узгоджена позиція».