ЗМІ: Син Януковича відкличе свій голос за мовний закон

Народний депутат Віктор Янукович (фракція Партії регіонів), син Президента України напише заяву, що не голосував за мовний закон.

Про це він сказав у коментарі "Українській правді".

В.Янукович зазначив: “Я знаю, що це проблема, і я однозначно буду писати заяву про те, що не голосував". За інформацією “УП”, він 3 липня був на автоперегонах, а не в парламенті.

На запитання, чи знає він позицію Президента щодо мовного закону, Янукович-молодший відповів: "У мене такий же доступ до Президента, як і у всіх".

Він заявив: "Я вважаю, що це питання сильно політизується, і вважаю, що в державній політиці, зокрема, мовній потрібно прагнути до того, щоб усі громадяни відчували себе комфортно".

При цьому на запитання, чи відчуває він дискомфорт у мовній сфері, В.Янукович відповів, що завжди почувається комфортно.