У Канаді занепокоєні ставленням до Тимошенко

Про це заявив парламентський секретар міністра закордонних справ Канади, член парламенту Канади Боб Декерт, повідомили УНІАН у прес-службі партії «Батьківщина».

«Сьогодні ми були дуже засмучені через рішення суду не задовольнити клопотання Юлії Тимошенко (розглядати касацію без неї) і не проводити слухання справи», - сказав Б.Декерт, який спостерігав за засіданням суду від імені уряду Канади.

Він наголосив, що «уряд та парламент Канади мають дуже велике занепокоєння через стан здоров’я Юлії Тимошенко, ставлення до неї та судові розгляди, які виглядають як політично мотивовані».

Б.Декерт також повідомив, що у червні представники Комітету парламенту Канади у закордонних справах перебували в Україні і на основі цього візиту зробили звіт по Україні, який був затверджений усіма представниками політичних партій канадського парламенту.

Він зазначив, що у цьому звіті містився заклик до уряду Канади звернутися до української влади щодо негайного звільнення Ю.Тимошенко та інших політв’язнів, надання потрібного лікування Ю.Тимошенко, Юрію Луценку та Валерію Іващенку, а також забезпечення проведення чесних і вільних виборів в Україні.