Підсудний: Нас судять за відмову свідчити проти Луценка

Колишньому співробітнику Департаменту карного розшуку МВС Олегу Павлєнову, який разом із екс-міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком звинувачується в організації незаконного стеження, на допиті у Генпрокуратурі пропонували дати свідчення проти Ю.Луценка в обмін на непритягнення до кримінальної відповідальності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.Павлєнов заявив сьогодні на допиті в судовому засіданні Печерського районного суду.

Зокрема, за його словами, в один із днів йому на роботу зателефонував слідчий Генпрокуратури Сергій Войченко і запросив до себе. Як зазначив О.Павленов, коли він увечері прийшов до слідчого, то, «Войченко запропонував мені дати покази проти Луценка, але я сказав, що нічого не знаю». Після цих слів, як сказав О.Павлєнов, його було поставлено до відома, що проти нього буде порушено кримінальну справу.

Коментуючи цей випадок, О.Павлєнов зауважив, що розцінює це як своєрідний психологічний тиск. «Напевно, багато свідків в такий спосіб дали покази. Але є ще офіцерська честь, яку не можна спаплюжити, хоча вона в нинішніх умовах не зовсім комусь потрібна», - сказав О.Павлєнов.