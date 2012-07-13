Губернатор не має наміру йти в депутати

Про це В.Берташ сказав в інтерв’ю Рівненській ОДТРК, коментуючи інформацію щодо його можливого балотування в одному з мажоритарних округів в області.

"Якщо я сказав ні - значить ні. В мене є робота. І для мене, як для голови, важливо, аби у Верховну Раду прийшли ті депутати, у яких слова не розходяться з ділом", – зазначив голова ОДА.

Довідка УНІАН. Голова Рівненської ОДА, керівник обласної організації Партії регіонів В.Берташ був народним депутатом України 5-го скликання – із травня 2006 р. по листопад 2007 р. У 2002-2005 рр. був першим заступником голови, а в січні 2010 р. призначений головою ОДА.