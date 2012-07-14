"Свобода" підозрює, що Янукович "здав" Путіну Керченську протоку

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

Як зазначається в повідомленні, 12 липня прес-служба Президента України поширила інформацію, що за результатами засідання українсько-російської міждержавної комісії Президенти України і РФ Віктор Янукович та Володимир Путін підписали Спільну заяву про делімітацію морських просторів в Азовському і Чорному морях, а також у Керченській протоці.

Водночас про жодні конкретні результати цієї домовленості інформації немає, крім того, що «сторони підтверджують необхідність забезпечити співробітництво в Азово-Керченській акваторії, включаючи стабільну роботу і розвиток Керч-Єнікальського каналу, шляхом створення спільної українсько-російської корпорації з управління цією найбільш надійною судноплавною артерією в Керченській протоці», підкреслили у «Свободі».

«З огляду на це та беручи до уваги наявну інформацію про хід переговорного процесу, публічно заявлені вимоги Кремля, посягання Москви на територію України, зокрема острів Тузла, та готовність режиму Януковича на кожному кроці задобрювати своїх московських господарів, цілком очевидно, що готується чергова здача українських інтересів», - заявили «свободівці».

За їх словами, «планується віддати фактичний контроль над Керч-Єнікальським каналом Кремлю та поділити акваторію Азовського моря таким чином, що левова частка корисних копалин відповідного шельфу опиниться у власності Москви».

«Очевидним є бажання режиму Януковича тишком-нишком укласти зрадницькі угоди, щоб оминути гнів українців, так само як цей режим, поки що безуспішно, вже довгий час намагається здати українську ГТС», - заявили у ВО «Свобода», підкресливши, що саме тому партія вимагає негайно відкрити переговорний процес та оприлюднити усі досягнуті домовленості.

«Свобода» закликає завершити делімітацію та демаркацію державних кордонів України, у тому числі – морських, а в разі зволікання сусідів, зокрема Росії, встановлювати державні кордони в односторонньому порядку.

«Але це слід робити лише з позиції національного інтересу. Україна має зберегти повний контроль над Керч-Єнікальським каналом та отримати належний їй економічний інтерес в Азовському морі. Будь-яка інша домовленість з Кремлем однозначно розцінюватиметься як зрада національних інтересів», - наголосили в партії.