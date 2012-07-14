Названа причина смерті Арафата

Про це йдеться у документах, які були оприлюднені на сайті «Фонду Ясіра Арафата» (Yasser Arafat Foundation).

Так, згідно з висновком медиків з військового госпіталю Percy у паризькому передмісті Кламар, датованому 18 листопада 2004 року, смерть екс-лідера Палестини настала у результаті обширного крововиливу в мозок. При цьому медики звернули увагу на деякі ускладнення, які могли вплинути на самопочуття Я.Арафата.

Зокрема, він страждав від захворювань органів травлення, зокрема - від ентероколіту. Щодо системи кровотворення (гемопоезу) організму Я.Арафата, то фахівці діагностували у нього ДВЗ-синдром і гемофагоцитоз. Крім того, хвороба позначилася на стані печінки Я.Арафата. Зазначається, що в останні дні життя він страждав на механічну жовтяницю.

Захворювання вплинуло і на нервову систему колишнього палестинського лідера. Лікарі повідомили, що у Я.Арафата перед настанням коми спостерігалися також симптоми ступору (заціпеніння).

При цьому, згідно з висновком медиків, незважаючи на консультації з багатьма фахівцями, встановити початкову причину захворювання Я.Арафата не є можливим.

Тим часом в іншому документі зазначено, що 12 жовтня Я.Арафата госпіталізували з діагнозом «вірусний гастроентерит». Через тиждень після початку лікування, на допомогу палестинським медикам прибули їх єгипетські колеги, які також підтвердили діагноз палестинських медиків. У результаті були призначені додаткові обстеження і нові медикаменти, завдяки яким Я.Арафат почував себе краще. Прибулі з Тунісу лікарі також зупинилися на «вірусному гастроентериті», відзначивши у Я.Арафата ускладнення у вигляді зниження рівня тромбоцитів у крові.

За пункцією кісткового мозку медики припустили ще один діагноз екс-лідера Палестини — «реактивний гемофагоцитоз з симптомами мієлодисплазії».

Як повідомлялося, Я.Арафата було поховано у місті Рамалла на Західному березі річки Йордан, поряд з його резиденцією «Муката», де він провів останні роки життя.

Нещодавно катарський телеканал "Аль-Джазіра" оголосив про виявлення в особистих речах Я.Арафата і пробах біологічних рідин радіоактивної речовини полоній-210. Аналізи на прохання журналістів провели учені з Інституту радіофізики в швейцарському місті Лозанна.