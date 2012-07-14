Політтехнолог: Льовочкін буде балотуватися до ВР, аби стати спікером

Про таке в ефірі «5 каналу» заявив політтехнолог, директор компанії стратегічного консалтингу «Berta communications» Тарас Березовець.

«Я вважаю, що Льовочкін балотуватиметься за партійним списком, інша річ, що він зробить це не в першій п’ятірці, а піде в другому-третьому десятку. І як на мене, мета його проходження абсолютно зрозуміла – стати наступним спікером», - заявив Березовець.