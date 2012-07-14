Політтехнолог: Льовочкін буде балотуватися до ВР, аби стати спікером
15:56, 14 липня 2012Політика
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Глава Адміністрації Президента Сергій Льовочкін буде балотуватися до Верховної Ради за партійним списком Партії регіонів, аби стати спікером у новому парламенті.
Березовець каже, що Льовочкін піде по списку
Про таке в ефірі «5 каналу» заявив політтехнолог, директор компанії стратегічного консалтингу «Berta communications» Тарас Березовець.
«Я вважаю, що Льовочкін балотуватиметься за партійним списком, інша річ, що він зробить це не в першій п’ятірці, а піде в другому-третьому десятку. І як на мене, мета його проходження абсолютно зрозуміла – стати наступним спікером», - заявив Березовець.
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