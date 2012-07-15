Тарасюк представить своїх кандидатів у Раду в кінці липня

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова НРУ Борис Тарасюк на прес-конференції в Івано-Франківську.

За його словами, у зв'язку з початком виборчого процесу 21-й з'їзд НРУ відбудеться в Києві 30 липня, напередодні з'їзду Об'єднаної опозиції «Батьківщина». «Об'єднана опозиція затвердить свою програму і проголосує за список Об'єднаної опозиції і оголосить своїх кандидатів-мажоритарників», - зазначив Б.Тарасюк.

«На з'їзді НРУ, сподіваюсь, буде затверджено і першу п'ятірку, і список кандидатів від НРУ, який ми пропонуватимемо Об'єднаному з'їзду «Батьківщини», - зауважив Б.Тарасюк. – А нашому з'їзду буде передувати засідання Центрального проводу НРУ, де всебічно обговоримо цей список і вже Центральний провід буде рекомендувати його з'їзду. Тут не буде одноосібного рішення. Воно буде колективним».

В той же час, додав Б.Тарасюк, «хочу сказати вам щиро, що на сьогодні цей список не готовий. Цей список знаходиться в процесі. Будуть враховані всі достоїнства майбутніх кандидатів від НРУ».

За його словами, зараз Об'єднана опозиція активно працює серед людей, аби переконати українців і здобути більшість у майбутньому парламенті.