Янукович привітав металургів зі святом
11:53, 15 липня 2012Політика
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Президент України Віктор Янукович привітав працівників металургійної та гірничодобувної промисловості з професійним святом.
Віктор Янукович привітав металургів. Фото president.gov.ua
Як повідомляє прес-служба Президента, у вітанні йдеться: «Гірничо-металургійний комплекс по праву вважається одним із ключових стратегічно важливих секторів промисловості, розвиток якого в Україні є пріоритетним. Від цілеспрямованої і стабільної роботи його підприємств залежить динамічне зростання та зміцнення економічного потенціалу нашої держави. Упевнений, що ваші зусилля, наполеглива праця, а також впровадження передових наукових розробок і технологій забезпечать сталий розвиток металургійної та гірничодобувної галузей, стійкі позиції українських виробників металу на внутрішньому і світовому ринках».
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