Янукович привітав металургів зі святом

Як повідомляє прес-служба Президента, у вітанні йдеться: «Гірничо-металургійний комплекс по праву вважається одним із ключових стратегічно важливих секторів промисловості, розвиток якого в Україні є пріоритетним. Від цілеспрямованої і стабільної роботи його підприємств залежить динамічне зростання та зміцнення економічного потенціалу нашої держави. Упевнений, що ваші зусилля, наполеглива праця, а також впровадження передових наукових розробок і технологій забезпечать сталий розвиток металургійної та гірничодобувної галузей, стійкі позиції українських виробників металу на внутрішньому і світовому ринках».