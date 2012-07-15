Янукович і Азаров в Криму обговорили візит Путіна

14:55, 15 липня 2012
Політика
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Президент України Віктор Янукович і прем'єр-міністр Микола Азаров обговорили шляхи реалізації прийнятих на засіданні українсько-російської міждержавної комісії рішень.

Янукович і Азаров зустрілися в Криму

Президент України Віктор Янукович та прем’єр-міністр Микола Азаров обговорили результати 5-го засідання Українсько-Російської міждержавної комісії, а також шляхи реалізації прийнятих рішень.

Як повідомляє Урядовий портал, зустріч відбулась у Криму.

Як відомо, В.Янукович перебуває в АРК у робочій відпустці.

Засідання Міждержавної комісії за участю президентів України та Росії В.Януковича та Володимира Путіна відбулось 12 липня у Лівадії (Ялта).

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