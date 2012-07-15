Янукович і Азаров в Криму обговорили візит Путіна
14:55, 15 липня 2012Політика
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Президент України Віктор Янукович і прем'єр-міністр Микола Азаров обговорили шляхи реалізації прийнятих на засіданні українсько-російської міждержавної комісії рішень.
Янукович і Азаров зустрілися в Криму
Президент України Віктор Янукович та прем’єр-міністр Микола Азаров обговорили результати 5-го засідання Українсько-Російської міждержавної комісії, а також шляхи реалізації прийнятих рішень.
Як повідомляє Урядовий портал, зустріч відбулась у Криму.
Як відомо, В.Янукович перебуває в АРК у робочій відпустці.
Засідання Міждержавної комісії за участю президентів України та Росії В.Януковича та Володимира Путіна відбулось 12 липня у Лівадії (Ялта).
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