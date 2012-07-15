Бютівець запевняє, що Литвин владі вже «до лампочки»

Про це народний депутат від «БЮТ-Батьківщини» сказав в коментарі ГолосUA.

За словами депутата, незважаючи на те, що спікер В. Литвин вирішив «умити руки» від «мовного закону», він зробив все для того, щоб цей документ був проголосований.

«В. Литвин зробив усе, щоб цей закон пройшов. Але, мабуть, з ним (під час позачергової сесії - ред.) попрощаються. Адже він владі вже «до лампочки». Він їм не потрібен. І Литвин розуміє, що його кинули», - підкреслив політик.

В. Бондаренко також додав, що в його фракції ще не вирішили, чи братимуть участь у позачерговій сесії ВР.

«Хоча навіщо? Зірвати голосування за «мовний закон» буде практично нереально. Адже депутати від Партії регіонів будуть добре охороняти всі пости. Це голосування у будь-якому випадку відбудеться. .. », - додав він.