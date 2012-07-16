Черновецький може «спливти» у парламенті

Політики та експерти розійшлись у баченні подальшої долі екс-мера Києва Леоніда Черновецького – йому пророкують як тюремні нари, так і продовження яскравої політичної кар'єри. Про це пише ТСН.

Як відомо, у день своєї відставки з поста мера Києва, Леонід Черновецький оголосив про створення Міжнародного інвестиційного фонду Черновецького. Чи означає це, що він буде тепер займатися виключно бізнес-проектами?

Депутат Київради (фракція БЮТ-Батьківщина) Олександр Бригинець в цьому дуже сумнівається. "Думаю, що Черновецький буде балотуватися до Верховної Ради. Тому що найяскравіші його представники, такі як Алла Шлапак і Олесь Довгий, які були прапором Черновецького в Київраді, йдуть до Верховної Ради. У мене складається враження, що Черновецький і його найближче коло має намір у Верховній Раді і створити свою невелику космічну групу".

А ось у нардепа Володимира Бондаренка зовсім інший прогноз. Він упевнений, що Черновецький на сьогоднішній день не може бути публічним політиком. "На мій погляд, це абсолютно очевидно. Сьогодні він може собі дозволити жити, де захоче і як захоче. Але коли прийде в Україну нормальна влада, яка буде переглядати розбазарювання київських земель, знищення культурно-історичних пам'яток, до нього повернуться. І повернутися досить серйозно", - зазначив він.

Зорян Шкіряк також вважає, що рано чи пізно за Льонею-Космосом прийдуть. "Чи чекає його тюрма? Тюрма його точно чекає, якщо до влади прийдуть опозиційні сили. Якщо він навіть виїде кудись закордон, він все-одно буде оголошений в міжнародний розшук. Його упіймають і посадять. Той рівень шкоди, якої він завдав, просто не може залишатися безкарним".

Лише політолог Дмитро Видрін упевнений, що у Черновецького все буде чудово. "Він вже давно працює в режимі спаму. Він не політик, а політичний спам. А спаму все одно. Його видаляють з одного комп'ютера, він виникає на іншому комп'ютері. Він обов'язково десь виникне в якійсь політичній силі, тому що повністю зачистити спам неможливо. У його ніші у нього просто немає конкуренції. Думаю, він цілком може зайти в Раду. Тому що спам невиліковний і непереборний", - вважає політолог.